Die Europäische Union bietet Großbritannien Erleichterungen bei den Brexit-Regeln für Nordirland an.

So soll der Streit über Bestimmungen für den Warenverkehr in die britische Provinz beigelegt werden. Für ausgewählte Warengruppen würden demnach voraussichtlich 80 Prozent der Kontrollen wegfallen. Der Brexit-Beauftragte der EU, Sefcovic, nannte eine spürbare Veränderung für die Menschen und Unternehmen in Nordirland als Ziel.



Mit dem sogenannten Nordirland-Protokoll war bei den britischen Austrittsverhandlungen der Durchbruch gelungen. Nordirland folgt demnach weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. Es geht darum, eine harte Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitgliedsland Irland sowie einen neuerlichen Konflikt in der Bürgerkriegsregion zu verhindern. Damit nicht wahllos Waren vom britischen Kernland über diese Grenze in die EU gelangen, wurden Kontrollen vereinbart. Diese führten jedoch zu Problemen im Handel. Die britische Regierung verlangt eine grundlegende Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls. Das lehnt Brüssel ab.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.