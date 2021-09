In Deutschland und anderen europäischen Ländern könnte es wegen fehlender Lastwagenfahrer in den nächsten Monaten und Jahren zu Lieferengpässen kommen.

Es bestehe die Gefahr, dass man in Westeuropa sehenden Auges in einen Versorgungskollaps laufe, warnte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung. Ein Verbandssprecher sagte der Deutschen Presseagentur, in Großbritannien beispielsweise werde die Entwicklung durch den Brexit und die Corona-Pandemie beschleunigt. Dort fehlten etwa 100.000 Fahrer, die in ihre Heimatländer zurückgekehrt seien, etwa nach Polen oder Rumänien. Dies mache sich bereits durch Engpässe in Supermärkten, Restaurants und anderen Betrieben bemerkbar.



Auch in Deutschland fehlen dem Verbandssprecher zufolge bereits zehntausende Fernfahrer. Tendenz weiter steigend, denn jährlich gingen rund 30.000 Fahrer in Rente und nur etwa15.000 Nachwuchskräfte kämen nach.

10.09.2021