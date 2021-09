In mehreren Bundesländern ist derzeit örtlich der Notruf der Feuerwehr nicht erreichbar.

Nach Angaben der bayerischen Behörden ist in Stadt und Landkreis Regensburg sowie in den Kreisen Cham und Neumarkt in der Oberpfalz der Notruf 112 ausgefallen. Dort sollte deshalb im Notfall der Polizei-Notruf 110 gerufen werden. Im hessischen Kassel ist die Feuerwehr aus dem Mobilfunk nicht erreichbar, dort kann man auf das Festnetz ausweichen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.