Russischer Angriffskrieg

Eingezogene Reservisten aus Dagestan kommen in einer Station für rekrutierte Soldaten an. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Stringer)

Das berichtet die unabhängige Bürgerrechtler-Organisation OVD-Info. Anwohner hätten die Straße eines Dorfes blockiert, um die von Präsident Putin angeordnete Teilmobilisierung zu behindern. Laut örtlichen Medien waren zuvor 110 Männer aus dem Dorf als Soldaten eingezogen worden.

In der Ukraine dauern die Kämpfe an. Wie das ukrainische Militär mitteilte, beschoss Russland zivile und militärische Ziele mit Raketen. Von russischer Seite hieß es wiederum, ukrainische Truppen hätten Getreidespeicher und Lagerhallen für Düngemittel angegriffen. Unterdessen gehen die sogenannten Referenden in den von Russland besetzten Gebieten in der Ostukraine weiter. Die Zwangsabstimmungen über einen Beitritt zu Russland dauern noch bis Dienstag.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.