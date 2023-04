Luftverkehr

Bestreikt: Der Hauptstadtflughafen BER. (IMAGO / Christian Offenberg)

Er begann um 3 Uhr 30 und dauert bis Mitternacht. Wegen des Ausstands können dort heute keine Passagierflüge starten. Auch ein Teil der Ankünfte ist betroffen. Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie will damit Druck auf den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen im aktuellen Tarifstreit machen.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es Arbeitsniederlegungen im Verkehrsbereich gegeben: Erst am Donnerstag und Freitag waren mehrere große Flughäfen betroffen. Am Freitagvormittag hatte zudem stundenlang der Bahnverkehr stillgelegen.

