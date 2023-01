Am Flughafen Düsseldorf wird gestreikt (Archivbild). (dpa)

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter des Gepäck- und Flugzeugabfertigers Aviapartner zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Diese sollen kurz nach Mitternacht enden. Für heute sei bereits rund die Hälfte aller Flüge in Düsseldorf gestrichen worden, hieß es. Hintergrund ist eine Neuvergabe der Abfertigungsaufgaben, bei der Aviapartner nicht zum Zuge kam. Der Flughafen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist vom Passagieraufkommen der drittgrößte bundesweit.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat Verdi heute erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen sich an den ganztägigen Arbeitsniederlegungen Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.