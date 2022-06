Am Berliner Hauptstadtflughafen beginnt Freitagfrüh ein Streik des Kabinenpersonals bei der Fluggesellschaft Easyjet (AFP/ Josep Lago)

Die Gewerkschaft Verdi hat rund 450 Kabinen-Beschäftigte dazu aufgerufen, am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik beginnt um fünf Uhr und dauert bis in den Vormittag. Verdi fordert für das Kabinenpersonal von Easyjet mindestens fünf Prozent höhere Vergütungen sowie eine Einmalzahlung. Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft noch kein neues Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.