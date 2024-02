Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum Warnstreik aufgerufen. (imago / Ralph Peters)

In Frankfurt am Main hat die Lufthansa bereits 50 Verbindungen gestrichen. Nach Angaben des Unternehmens fallen überwiegend Europa-Flüge aus. Die Streichungen würden zum Teil verursacht durch den um 20 Uhr beginnenden Ausstand beim Technik-Personal. Ab vier Uhr wird dann in den passagiernahen Bereichen - wie Check-in und Abfertigung - gestreikt. Neben Frankfurt sind auch die Flughäfen München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart betroffen.

Morgen sollen 80 bis 90 Prozent der Lufthansa-Flüge ausfallen. Etwa 100.000 Menschen können deshalb nicht so reisen wie geplant. Am Mittwoch sollen dann die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

Streik auch bei Lufthansa-Tochter "Discover"

Anfang Februar hatte es in dem Tarifstreit bereits einen 27-stündigen Warnstreik gegeben. Die Lufthansa legte vergangene Woche ein verbessertes Angebot vor - mit zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten. Verdi verlangt für die 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent und mindestens 500 Euro monatlich.

Derzeit läuft bereits ein Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter "Discover". Dazu hatte die Vereinigung Cockpit aufgerufen. Für den Vormittag rief die Gewerkschaft die Piloten der Muttergesellschaft zu einem Solidaritätsstreik auf. Bestreikt werden sollen die Lufthansa-Maschinen vom Typ Boeing 787.

