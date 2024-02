In Frankfurt am Main hat die Lufthansa zahlreiche Verbindungen gestrichen. Auch andere Flughäfen sind vom Warnstreik betroffen. (imago / Ralph Peters)

Morgen würden 80 bis 90 Prozent der Verbindungen ausfallen, hieß es. Die passagiernahen Bereiche - wie Check-in und Abfertigung - legen ab vier Uhr in der Früh die Arbeit in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart nieder. Der Warnstreik soll bis Mittwoch Früh dauern. An diesem Tag sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

Anfang Februar hatte es in dem Tarifstreit bereits einen 27-stündigen Warnstreik gegeben. Die Lufthansa legte vergangene Woche ein verbessertes Angebot vor - mit zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten. Verdi verlangt für die 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent und mindestens 500 Euro monatlich.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.