Wegen der geplanten Umstrukturierung bei Airbus und Premium Aerotec sind die Beschäftigten heute im Ausstand.

Wie die IG Metall mitteilte, beteiligten sich mehr als zehntausend Menschen an dem eintägigen Warnstreik. Betroffen waren den Angaben zufolge die Standorte des Flugzeugbauers Airbus in Hamburg, Stade, Bremen und Buxtehude. Bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec wiederum streikten Beschäftigte in Augsburg, Bremen, Varel und Nordenham.



Die IG Metall verlangt für die 13.000 Beschäftigten im Falle möglicher Kündigungen eine Abfindung von drei Bruttomonatsgehältern je Beschäftigungsjahr bei einem Sockelbetrag von 25.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.