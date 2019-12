Beim online-Versandhändler Amazon gibt es erneut Warnstreiks.

Die Gewerkschaft verdi hat dazu an zwei zentralen Logistik-Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Ziel der Gewerkschaft ist es, das Weihnachtsgeschäft zu erschweren. Seit Mitternacht haben zahlreiche Beschäftigte an den Standorten Rheinberg und Werne die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik soll nach Angaben von verdi bis einschließlich Samstag dauern. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des online-Versandhändlers, der sich an den Vereinbarungen für den Einzelhandel orientiert.



Bereits Ende November hatten Amazon-Beschäftigte mehrere Tage lang anlässlich der Sonderangebots-Aktionen "Black Friday" und "Cyber Monday" gestreikt.