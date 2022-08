Tarifkonflikt

Lufthansa-Mitarbeiterinnen (dpa)

Sollte es auch in der dritten Runde nicht zu einer Einigung kommen, will die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufrufen. Umstritten ist vor allem die Laufzeit des neuen Tarifvertrags, aber auch die Höhe der Vergütung. Lufthansa zeigte sich zum Auftakt der neuen Runde optimistisch. Man rechne mit einer schnelle Einigung – bestenfalls noch in dieser Woche, erklärte Personalvorstand Niggemann. Die Verhandlungen sind für zwei Tage angesetzt. In der vergangenen Woche hatte ein Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der Lufthansa fast komplett zum Erliegen gebracht.

