Lufthansa-Maschinen auf dem Flughafen Frankfurt am Main (Archivfoto) (Andreas Arnold/dpa)

Der Ausstand beginnt nach Angaben der Gewerkschaft Verdi um vier Uhr in der Nacht und endet Samstag früh. Außerdem streiken Beschäftigte der Lufthansa-Bereiche Technik, Logistik und Training. Hinzu kommen Arbeitsniederlegungen der Luftsicherheitskontrolleure an den Flughäfen Frankfurt am Main und Hamburg, so dass von dort keine Flüge stattfinden.

Mit dem fünften Warnstreik des Bodenpersonals will Verdi in dem Tarifkonflikt Zugeständnisse des Unternehmens für die rund 25.000 Beschäftigten erreichen. Auch bei den Verhandlungen mit den privaten Luftsicherheitsunternehmen geht es um 25.000 Mitarbeiter.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.