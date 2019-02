Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben die Gewerkschaften mit Warnstreiks in Berlin, Sachsen und Bayern den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. In Berlin legten nach Angaben der Gewerkschaft GEW rund 12.000 Lehrer, Erzieher und Sozialpädagogen die Arbeit nieder.

Bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor forderten sie höhere Gehälter und mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Viele Kindergärten blieben geschlossen, an Schulen fiel Unterricht aus. Im Raum Chemnitz und Zwickau beteiligten sich demnach etwa 3.800 Lehrer an Warnstreiks.



Die Gewerkschaften verlangen von den Arbeitgebern, in der nächsten Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen. Sie wollen für die rund 800.000 Tarifangestellten der Länder sechs Prozent mehr Geld durchsetzen.