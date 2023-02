Tarifkonflikt

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf. (Federico Gambarini/dpa)

In Düsseldorf strichen oder verlegten die Fluggesellschaften mehr als drei Viertel aller geplanten Starts und Landungen; in Köln/Bonn kam der Betrieb nahezu vollständig zum Erliegen. Die Gewerkschaften Verdi und Komba hatten in Nordrhein-Westfalen außerdem die Beschäftigten mehrerer Nahverkehrsbetriebe zum Arbeitskampf aufgerufen. Auch in kommunalen Kindertagesstätten und einigen Behörden folgten Beschäftigte dem Streikaufruf. Die Gewerkschaften kündigten für die kommenden Tage und Wochen weitere Warnstreiks an - auch in anderen Bundesländern.

Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst werden am 27. März fortgesetzt. Die Arbeitgeber bieten fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro an. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro zusätzlich im Monat.

