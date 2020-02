Mehrere tausend Ärzte von Universitätskliniken haben in Hannover für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert.

Die Ärztegewerkschaft hatte zu der Kundgebung und einem ganztägigen deutschlandweiten Warnstreik aufgerufen, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Zu den Forderungen zählen unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt für die rund 20.000 Ärzte an landeseigenen Universitätskliniken, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat.



Die Tarifverhandlungen laufen seit Anfang November, heute gehen sie in die nächste Runde.