Eine Informationstafel am Köln-Bonner Flughafen zeigt die annullierten Flüge während des Warnstreiks. (David Young/dpa)

Ein Verdi-Sprecher teilte mit, der Flugverkehr sei sehr eingeschränkt. Von den mehr als 30 Abfertigungslinien seien nur zwei in Betrieb. Auch an den Flughäfen Frankfurt am Main, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn sind die Kontrolleure dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen. Bereits in der vergangenen Woche war es zu Flugausfällen gekommen, weil die Beschäftigen in der Sicherheitsbranche die Arbeit niedergelegt hatten. Für diesen Donnerstag ist ein erneuter Verhandlungstermin vereinbart worden.

