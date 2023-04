Streik am Flughafen BER (Jörg Carstensen/dpa)

Am BER haben Beschäftigte um 3.30 Uhr die Arbeit niedergelegt. Alle für heute geplanten Starts wurden abgesagt, auch einige Landungen sind betroffen. In Hamburg, wo die Gewerkschaft Verdi heute früh kurzfristig zum Warnstreik aufrief, wurden nach Angaben des Flughafenbetreibers bisher 31 von 160 Abflügen gestrichen. An beiden Flughäfen soll der Ausstand den ganzen Tag dauern.

