Streik am Flughafen BER (Jörg Carstensen/dpa)

Am BER haben Beschäftigte um 3.30 Uhr die Arbeit niedergelegt. Alle für heute geplanten Starts wurden abgesagt, auch einige Landungen sind betroffen. In Hamburg, wo die Gewerkschaft Verdi heute früh kurzfristig zum Warnstreik aufrief, wurden nach Angaben des Flughafenbetreibers bisher 31 von 160 Abflügen gestrichen. An beiden Flughäfen soll der Ausstand den ganzen Tag dauern. - Bereits Ende vergangener Woche gab es an mehreren Flughäfen in Deutschland Arbeitsniederlegungen.

Verdi-Chef Werneke sagte im Deutschlandfunk, die Streiks gingen solange weiter, bis man zu einem akzeptablen Tarifergebnis komme. Der Ball liege nun bei den Arbeitgebern. Werneke kritisierte, Flughäfen seien in zahlreiche Untergesellschaften aufgeteilt und hoheitliche Aufgaben wie die Luftsicherheit privatisiert worden, alles mit der Perspektive, die Arbeits- und Lohnbedingungen zu verschlechtern.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.