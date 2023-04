Verdi hat zu einem zweitägigen Warnstreik im Flugverkehr aufgerufen. (dpa-news/ Oliver Berg)

Die Gewerkschaft EVG will von drei Uhr nachts bis elf Uhr vormittags streiken. Wie sie heute mitteilte, ist auch das Bahn-Unternehmen Trandev betroffen.

Wegen des Streiks an den Flüghäfen entfiel heute in Düsseldorf jeder dritte Start, In Köln/Bonn wurden mehr als 120 Flüge gestrichen. Dort waren nach Angaben des Betreibers mehr als 20.000 Reisende betroffen. In Hamburg gab es keine Abflüge, und ein Drittel der Ankünfte entfiel.

Die Arbeitsniederlegungen sollen morgen weitergehen, dann wird auch der Flughafen in Stuttgart bestreikt. Zu den Ausständen hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, die damit Druck auf die Arbeitgeber im aktuellen Tarifstreit machen will.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.