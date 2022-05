Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreiks an Kitas und Ganztagsschulen auf. (Deutschlandradio / Anke Petermann)

Arbeitsniederlegungen sind unter anderem an Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hamburg geplant. Auch die Ganztagsbetreuung an Schulen soll von den Ausständen betroffen sein. Vor der dritten Tarifverhandlungsrunde Mitte Mai will Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 330 000 betroffenen Beschäftigten mehr Geld und attraktivere Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.