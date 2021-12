Geplant seien Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten und Tage, teilte die IG Metall mit. Warnstreiks soll es heute an den Standorten der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Varel und Nordenham in Niedersachsen sowie in Augsburg geben. Sie sollen bis Samstag dauern.

Hintergrund ist der seit dem Frühjahr schwelende Konflikt über den vom Airbus-Management geplanten Umbau der zivilen Flugzeugfertigung. Die Gewerkschaft fürchtet, dass dadurch viele Stellen wegfallen.

Konzern-Chef Faury bezeichnete den Aufruf zum Warnstreik als unangemessen und respektlos. In einem Brief an die Belegschaft schreibt Faury, man habe bereits viele Garantien in Bezug auf Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Investitionen in die Zukunft gegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.