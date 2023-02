Nordrhein-Westfalen und Bayern

Auch in Köln sollen die Räder still stehen. (Sascha Thelen/dpa)

In Nordrhein-Westfalen fuhren unter anderem in Essen und Köln am Morgen ab 3 Uhr keine Busse und Bahnen. Der Nahverkehr soll auch in Aachen, Bonn, Köln, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen bestreikt werden. Außerdem soll das Personal der Stadtverwaltungen in Münster, Bocholt, Ahlen und Wuppertal die Arbeit niederlegen. Auch Klinik- und Kitapersonal soll sich dem Ausstand anschließen. In Bayern kommt es in Kliniken, Kitas und Stadtverwaltungen ebenfalls zu Warnstreiks.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.