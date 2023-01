Mitarbeiter der Post streiken weiter (Jens Wolf / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Wolf)

Der Aufruf richte sich an Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung bundesweit, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

In dem Tarifkonflikt fordert Verdi 15 Prozent höhere Entgelte für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in dem Konzernbereich "Post und Paket Deutschland" und begründet das unter anderem mit der hohen Inflation. Die Post lehnt diese Forderung ab und will in der nächsten Tarifrunde am 8. und 9. Februar ein eigenes Angebot vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.