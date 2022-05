Tarifkonflikt

Verdi hat für heute bei den Sozialdiensten zu Warnstreiks aufgerufen. (picture alliance/ dpa/ Monika Skolimowska)

An drei Tagen soll jeweils in einem anderen Bereich die Arbeit niedergelegt werden. Heute beginnen die Beschäftigten in der Sozialarbeit, am Mittwoch folgen Kitas und Ganztagsschulen und am Donnerstag ist ein Warnstreik in der Behindertenhilfe geplant.

Damit will Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert die finanzielle Anerkennung der Arbeit, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst waren im März ergebnislos vertagt worden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.