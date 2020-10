Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst fallen in Nordrhein-Westfalen viele Busse und Bahnen aus.

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, in Dortmund stehe alles still. Auch die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke sei komplett im Streik. Gleiches gelte für den Nahverkehr in Köln und die Verkehrsgesellschaft im Rhein Erft--Kreis, die zum ersten Mal dabei sei. Dort werde erwartet, dass etwa die Hälfte der Mitarbeiter die Arbeit niederlegten.

