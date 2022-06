Seegüterumschlag im Hamburger Hafen (picture alliance/dpa)

Die Gewerkschaft Verdi kündigte vor der am Freitag beginnenden dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Deutschen Seehafenbetriebe während der morgigen Spätschicht mehrstündige Arbeitsniederlegungen in Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven an. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot für die rund 12.000 Beschäftigten sei unzureichend, sagte eine Sprecherin. Die Arbeitgeberseite nannte die Warnstreiks verantwortungslos.

Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten unter anderem einen Inflationsausgleich sowie eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet bislang zwei Erhöhungsschritte in diesem und im nächsten Jahr von 3,2 und 2,8 Prozent sowie Einmalzahlungen von insgesamt 600 Euro an.

