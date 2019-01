Die Fluggesellschaft Eurowings hält Verspätungen und Absagen von Flügen durch die Warnstreiks des Sicherheitspersonals für sehr wahrscheinlich.

Ein Sprecher der Lufthansa-Tochter sagte, der für morgen angekündigte ganztägige Warnstreik an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart werde sich stark auf die Flugpläne auswirken. Passagiere müssten sich auf längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen der betroffenen Flughäfen gefasst machen. Deshalb sollten Reisende möglichst früh einchecken und auch das Handgepäck mit aufgeben, damit die Kontrollzeiten verringert würden. Es sei davon auszugehen, dass der Flugverkehr im gesamten Streckennetz beeinträchtigt werde.



Eurowings versicherte, dass Passagiere, deren Flug gestrichen wird, kostenlos umbuchen oder ihr Ticket in ein Fahrkarte für die Bahn umtauschen können.