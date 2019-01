Passagiere an den Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn sind heute mit Flugausfällen und Verspätungen konfrontiert.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals an diesen Standorten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wegen des Ausstands in der Abfertigung und an den Kontrollpunkten fallen mehr als 600 der insgesamt mehr als 1000 Verbindungen an den drei großen Flughäfen aus.



Verdi fordert eine Bezahlung von bundesweit 20 Euro pro Stunde für die rund 23.000 Beschäftigten der Sicherheitsunternehmen. Arbeitgeber-Vertreter lehnen das als unrealistisch ab.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei Die Linke, Korte, forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine Verstaatlichung. Die Sicherheitskontrollen müssten entweder von der Bundespolizei oder durch eine neu zu gründende Anstalt des öffentlichen Rechts übernommen werden.