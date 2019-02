Flugreisende müssen heute in Düsseldorf mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Am frühen Morgen hat dort ein Warnstreik der Mitarbeiter in der Gepäckabfertigung begonnen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Noch bis 11 Uhr vormittags sollen sie ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind unter anderem Lufthansa, Condor und Easyjet. Auch am Flughafen in Hannover kommt es voraussichtlich zu Behinderungen. Dort sind die Mitarbeiter in der Gepäckabfertigung ebenfalls zu einem Warnstreik aufgerufen. Passagieren wird empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft über eventuelle Verspätungen zu informieren.