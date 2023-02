Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst

Warnstreiks führen zu ersten Flugausfällen in Nordrhein-Westfalen

An den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf haben heute früh die angekündigten Warnstreiks begonnen. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi teilte mit, in Düsseldorf seien rund 200 Starts und Landungen gestrichen worden. Auch am Flughafen Köln/Bonn falle die Mehrzahl der Verbindungen aus.

27.02.2023