Öffentlicher Dienst

Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im Nahverkehr (Roland Weihrauch / dpa / Roland Weihrauch)

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens ist erneut der Nahverkehr betroffen. Laut der Gewerkschaft Verdi gibt es Arbeitsniederlegungen auch in Wasser- und Schifffahrtsämtern. Insgesamt werde der Umfang aber deutlich geringer ausfallen als gestern. In Berlin wird heute die Stadtreinigung bestreikt.

In den Tarifverhandlungen geht es um Lohnerhöhungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Kommunen haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen beginnt am 22. Februar.

