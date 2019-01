Der Flughafen Düsseldorf hat wegen der angekündigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals mehr als die Hälfte aller Flüge für morgen abgesagt.

Von 570 Starts und Landungen können 350 nicht abgewickelt werden. Auch an den Flughäfen Köln/Bonn und Stuttgart müssen sich Reisende auf erhebliche Wartezeiten und Ausfälle einstellen. Voraussichtlich sind zehntausende Passagiere davon betroffen.



Die Lufthansa-Tochter Eurowings geht davon aus, dass die Warnstreiks Auswirkungen auf den Flugverkehr im gesamten Streckennetz haben. Passagiere sollten einem Sprecher zufolge möglichst früh am Flughafen erscheinen und auch ihr Handgepäck mit aufgeben, um Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu reduzieren.



Die Gewerkschaft Verdi hat die Warnstreiks organisiert. Sie will erreichen, dass das Sicherheitspersonal besser bezahlt wird und bundesweit 20 Euro pro Stunde erhält. Die Arbeitgeber rechnen vor, dies bedeute eine Lohnerhöhung von bis zu 44 Prozent und sei damit unrealistisch.