An den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart fallen wegen eines ganztägigen Warnstreiks rund 600 Starts und Landungen aus.

Mehr als die Hälfte betreffen Düsseldorf, an den anderen Flughäfen sind es jeweils rund 130 Ausfälle (Audio-Link). Hintergrund ist der Tarifkonflikt beim Sicherheitspersonal. Die Gewerkschaft verdi will für die 23.000 Beschäftigten eine einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde durchsetzen. Derzeit gibt es Unterschiede nach Region und Tätigkeit. Die Beschäftigten arbeiten in der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle.



Zu Wochenbeginn hatte verdi bereits an den Berliner Flughäfen zu Warnstreiks aufgerufen, die aber nur einige Stunden dauerten.