In München sind neben Bussen und Bahnen auch die Stadtwerke vom Warnstreik betroffen. (dpa / picture alliance / Moritz Frankenberg)

Betroffen sind U-Bahnen, Trambahnen und viele Busse. Die S-Bahnen in der bayerischen Landeshauptstadt fahren dagegen. Arbeitsniederlegungen gibt es außerdem bei der Müllabfuhr und den Stadtwerken. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik Druck in den Tarifverhandlungen machen. Morgen weitet Verdi die Aktionen im Nahverkehr auf weitere Städte und Bundesländer aus.

