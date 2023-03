Öffentlicher Dienst

Warnstreik im Nahverkehr - Köln (Sascha Thelen / dpa / Sascha Thelen)

In Frankfurt am Main blieben U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots. Auch in anderen hessischen Städten begannen die Warnstreiks im Nahverkehr. In Nordrhein-Westfalen liegt der Schwerpunkt der Aktionen im Ruhrgebiet und im Rheinland.

Betroffen von den Warnstreiks sind zudem Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In München wird der zweitägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr fortgesetzt.

Verdi: Angebot ist "völlig indiskutabel"

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, monatlich aber mindestens 500 Euro mehr Gehalt für die rund 2,4 Millionen Beschäftigten.

Das Angebot der Arbeitgeber umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi nennt das Angebot "völlig indiskutabel".

Gemeinsame Aktionen mit "Fridays for Future"

Die Warnstreiks sollen gemeinsam mit Demonstrationen der Organisation "Fridays for Future" stattfinden. So soll auf die Bedeutung des ÖPNV im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam gemacht werden. Die Gewerkschaft Verdi und die Aktivisten fordern dauerhaft mehr Geld für den umweltfreundlichen Nahverkehr. Die Klimaschützer planen etwa 240 Aktionen bundesweit.

"Gefährliche Grenzüberschreitung"

Von Seiten der Arbeitgeber gab es deutliche Kritik daran, dass die Warnstreiks im öffentlichen Dienst am gleichen Tag stattfinden wie die Kundgebungen von "Fridays for Future". Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sprach von einer "gefährlichen Grenzüberschreitung". Wer Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermische, gerate schnell auf ein "Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie." Kampeter betonte, politische Streiks seien in Deutschland schlicht rechtswidrig.

