Tarifstreit

Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt. (Uli Deck/dpa)

Betroffen sind vor allem Städte in Nordrhein-Westfalen. Aber auch in anderen Bundesländern wird gestreikt, insbesondere in Stadtverwaltungen, Kitas, Schwimmbädern, auf Betriebshöfen und bei Grünflächenämtern. Auch Beschäftige von Sparkassen, Schulen, IT-Dienstleistern und sozialen Diensten folgten dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi und schließen sich den Forderungen nach 10,5 Prozent mehr Einkommen an.

Für übermorgen hat die Gewerkschaft eine Ausweitung des Streiks auf alle großen deutschen Flughäfen angekündigt. Einen Tag lang wollen die Beschäftigten den Flugverkehr in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen weitgehend lahmlegen. Zehntausende Passagiere müssten sich auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen, hieß es. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sollen von den Ausständen ausgenommen sein.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.