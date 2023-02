Tarifstreit

In mehreren Bundesländern wurde heute im öffentlichen Dienst erneut gestreikt (Archivbild). (Ann-Marie Utz/dpa)

Betroffen waren erneut mehrere Bundesländer. Nach Angaben von Verdi wurden unter anderem Stadtverwaltungen und Kliniken in Nordrhein-Westfalen sowie Kitas und Sparkassen in Halle an der Saale bestreikt. Die Aktionen sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Für Freitag sind Streiks an den Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen angekündigt. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sollen nicht beeinträchtigt werden.

Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen sollen Mitte nächster Woche fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.