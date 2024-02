Tarifkonflikt

Logo der Gewerkschaft Verdi (picture alliance / Snowfield Photography / Snowfield Photography)

In einzelnen Bundesländern wird an unterschiedlichen Tagen gestreikt, zum Teil auch mehrtägig. Verdi will in den Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten in mehr als 130 kommunalen Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen erreichen, etwa durch weniger Wochenarbeitszeit, mehr Urlaub oder zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit.

Zum Auftakt gibt es Arbeitsniederlegungen unter anderem in Schleswig-Holstein und im Saarland. Hauptstreiktag ist der Freitag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.