Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst: Vielerorts sind die Kitas geschlossen. (picture alliance / dpa/ Uwe Zucchi)

Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass tausende Beschäftigte unter anderem von Kitas die Arbeit niederlegen. In Essen, Köln und Dortmund soll Kundgebungen angekündigt. In Stuttgart und Ulm soll den Angaben zufolge ein Großteil der Kitas geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rief bereits für Mittwoch nächster Woche zu weiteren Warnstreiks auf. Vor allem an Kitas, in der Sozialen Arbeit und der Behindertenhilfe müssten die Arbeitsbedingungen attraktiver werden, um Fachkräfte zu gewinnen, hieß es. Zudem müsse die frühkindliche Bildung aufgewertet werden. Vor Beginn der dritten Runde der Tarifverhandlungen wolle man ein Signal an die Arbeitgeber senden, sich zu bewegen.

