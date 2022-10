Das Logo der IG Metall (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)

Die IG Metall forderte die Beschäftigten in ausgewählten Industriebetrieben auf, ab Mitternacht die Arbeit ruhen zu lassen. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen am heutigen Samstag sechs Betriebe jeweils für einige Stunden bestreikt werden. Weitere Aktionen sind unter anderem in Betrieben in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz geplant.

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Gewerkschaft erklärte, das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot, das vor allem eine Prämie zum Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro vorsehe, sei inakzeptabel.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.