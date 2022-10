Das Logo der IG Metall (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)

Die IG Metall erklärte, das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot, das vor allem eine Prämie zum Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro vorsehe, sei eine - Zitat inakzeptable "Schnapsidee". Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn.

Gestreikt werden soll unter anderem bei ThyssenKrupp in Andernach und bei Mahle-Behr in Neustadt an der Donau. Bei Bosch in Bamberg werde die Nachtschicht früher beendet, hieß es. Vor den Toren von Kolbenschmidt in Neckarsulm sollen sich die Beschäftigten mit Fackeln um Feuertonnen versammeln. Auch in Hamburg, Kiel und Itzehoe wird gestreikt. Die Friedenspflicht des laufenden Tarifvertrags läuft um Mitternacht ab

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.