Tarifstreit

Warnstreiks in Kliniken gehen weiter. (Axel Heimken/dpa)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst legten in mehreren Bundesländern die Arbeit nieder. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte unter anderem in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst dazu aufgerufen. In Hamburg und Schleswig-Holstein waren mehrere Kliniken betroffen. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt, so etwa Kitas.

Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und den öffentlichen Arbeitgebern werden Ende des Monats fortgesetzt. Verdi kündigte für Anfang der kommenden Woche weitere Streiks unter anderem im öffentlichen Personennahverkehr an.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.