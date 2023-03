Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Warnstreiks in Kliniken gehen weiter. (Axel Heimken/dpa)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben in mehreren Bundesländern ihre Arbeit niedergelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte unter anderem in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst dazu aufgerufen. In Hamburg und Schleswig-Holstein sind nach Gewerkschaftsangaben seit heute früh mehrere Kliniken betroffen. In Bayern blieben viele Krankenhäuser und auch Sparkassenkassenfilialen geschlossen, ebenso in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Dort waren auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes betroffen, beispielsweise Kitas.

Die Gewerkschaft verhandelt für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Die Verdi-Verhandlungsführer fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang 5 Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen von 2.500 Euro an. Die Verhandlungen werden Ende März fortgesetzt.

