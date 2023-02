Öffentlicher Dienst

Das Verdi-Logo (dpa/Jens Wolf)

In Nordrhein-Westfalen sind voraussichtlich Busse und Straßenbahnen betroffen, auch Stadtverwaltungen, Kitas, Müllentsorgungsbetriebe und Kliniken. Größere Demonstrationen und Kundgebungen sind in Dortmund, Köln, Düsseldorf und Aachen geplant. In Hessen könnten kommunale Einrichtungen wie Kliniken, Verwaltungen oder Schwimmbäder betroffen sein. In Berlin sind unter anderem Beschäftigte der Charité, der Wasserbetriebe, an Universitäten und bei der Müllabfuhr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet in zwei Wochen in Potsdam statt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.