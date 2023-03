Öffentlicher Dienst

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen auch heute weiter. (Daniel Löb/dpa)

In Berlin und Brandenburg sind unter anderem die landeseigenen Krankenhäuser, die Stadtreinigung und die Wasserbetriebe betroffen. Die Gewerkschaft Verdi erklärte, die Beteiligung sei gut. Hamburg. Auch in Hamburg legten die Beschäftigten von Krankenhäusern, der Müllabfuhr und Kitas die Arbeit nieder. Auch am Flughafen gibt es einen Ausstand. In Aachen in Nordrhein-Westfalen wird der öffentliche Nahverkehr bestreikt.

Verdi und der Beamtenbund fordern für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 500 Euro.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.