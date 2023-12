Tarifkonflikt

So wie im letzten Jahr wird u.a. auch die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH heute von Warnstreiks betroffen sein. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Die IG-Metall-Bezirksleitung für Berlin, Brandenburg und Sachsen kündigte für heute und morgen Kundgebungen und Arbeitsniederlegungen an. Davon betroffen seien unter anderem der ArcelorMittal-Standort in Eisenhüttenstadt, das Mannesmannröhren-Werk in Zeithain sowie die Produktion bei Ilsenburger Grobblech. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft zu Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlindustrie aufgerufen.

Für die ostdeutschen Beschäftigten liegt ein Arbeitgeberangebot von 3,1 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 15 Monaten vor. Die IG Metall verlangt eine Erhöhung um 8,5 Prozent über 12 Monate und kürzere Arbeitszeiten.

