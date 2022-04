Gesundheitswesen

Warnstreiks in sechs Unikliniken in NRW (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Die Uniklinik Münster kündigte an, alle für heute und morgen geplanten Termine und Operationen abzusagen. Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt. In Oberhausen ist eine zentrale Kundgebung der Gewerkschaft Verdi geplant, an der mehrere hundert Beschäftigte teilnehmen wollen. Insgesamt soll es heute und morgen in sechs Universitätskliniken Warnstreiks geben.

Verdi-Landeschefin Schmidt teilte mit, die Beschäftigten hätten im Januar auf ihre Belastung hingewiesen und der Landesregierung mit ihrem "Notruf Entlastung NRW" ein 100-Tage-Ultimatum bis zum 1. Mai gestellt. Darauf habe die Arbeitgeberseite noch nicht reagiert. Ab Mai könnte es deshalb zu unbefristeten Streiks kommen.

