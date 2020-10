An den Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich heute knapp 8.000 Beschäftigte beteiligt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi blieben in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen Busse und Bahnen im Depot. Betroffen waren unter anderem die Städte Düsseldorf, Köln und Mühlheim an der Ruhr. Für morgen sind weitere Warnstreiks geplant. Verdi fordert eine Einkommenserhöhung um 4,8 Prozent für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von einem Jahr; die Arbeitgeber haben bisher 3,5 Prozent verteilt auf drei Jahre geboten. Am Donnerstag sollen die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.



Bundesinnenminister Seehofer ließ in Berlin erklären, er sei zuversichtlich, in der dritten Verhandlungsrunde eine Einigung zu erzielen. Die Arbeitgeberseite habe trotz der Corona-Krise ein sehr weitreichendes Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.