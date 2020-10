Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gibt es heute weitere Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen.

Dabei dürfte es vor allem im Nahverkehr zu erheblichen Behinderungen kommen, der flächendeckend ganztägig bestreikt werden soll. Die Gewerkschaft Verdi hat darüberhinaus die Beschäftigten in Krankenhäusern, Kitas und Stadtverwaltungen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.



Gestern hatten sich knapp 8.000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. Verdi fordert eine Einkommenserhöhung um 4,8 Prozent bei einer Tarif-Laufzeit von einem Jahr; die Arbeitgeber bieten bisher 3,5 Prozent verteilt auf drei Jahre. Am Donnerstag sollen die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.

